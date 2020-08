Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern Munich colle 8 buts au Barça et file en demi-finale ! Reuters • 14/08/2020 à 23:21









Le Bayern Munich colle 8 buts au Barça et file en demi-finale ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) On a bien cru qu'ils n'allaient jamais s'arrêter... Les joueurs du Bayern Munich ont infligé ce soir la plus grosse défaite en coupe d'Europe au FC Barcelone. Le score est sans appel, 8 buts à 2, et la domination sans partage tant les allemands ont été dominateurs dans tous les secteurs du jeu. En ouvrant le score dès la quatrième minute de jeu, Muller avait mis son équipe sur orbite avant que Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski et Coutinho viennent apporter leurs pierres à l'édifice. Revenus à 4 à 2 après le but de Suarez (57e), le Barca n'a pas cru très longtemps à une "remontada" comme cela avait été le cas en 2017 contre le PSG. Cette défaite vient clôturer une saison blanche pour les Blaugranas qui semblent en fin de cycle à l'image d'un Lionel Messi peu inspiré ce soir. De son côté, le Bayern Munich se positionne à présent comme le favori numéro un de la compétition. En demi-finale, ils retrouveront soit Manchester City, soit l'Olympique Lyonnais.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.