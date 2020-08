Le Bayern Munich brise le rêve de Lyon et file en finale de la Ligue des champions

Malgré un début de rencontre emballant, Lyon n'aura pas réalisé l'exploit contre le Bayern Munich (3-0). Le colosse bavarois a éteint son adversaire grâce à un doublé de Serge Gnabry en première période et un but de Robert Lewandowski en fin de partie. Le champion d'Allemagne retrouvera le PSG en finale de la Ligue des champions dimanche.

Lyon 0-3 Bayern

Les regrets de l'OL, la folie Gnabry

L'histoire n'est pas un éternel recommencement, cette drôle d'édition de la Ligue des champions aura eu l'occasion de le prouver à plusieurs reprises ces derniers jours. L'OL avait donc le droit de rêver au moment de se présenter devant le Bayern Munich, le grand favori dans ce dernier carré, pour rejoindre le PSG et attraper la première finale de Ligue des champions de son histoire. Mais le fantasme a été balayé par la logique. Cette dernière montagne était trop difficile à gravir, et les Bavarois ont finalement fait respecter la hiérarchie face à une équipe de Lyon qui peut remettre les pieds sur terre.Les Gones ne devaient rien s'interdire, c'était une évidence. Et dès les premières minutes, les hommes de Rudi Garcia font comprendre qu'ils ne sont pas venus pour se faire rouler dessus par le rouleau compresseur d'Hansi Flick. Le 7e du dernier championnat de France fait même trembler le Bayern dans le premier quart d'heure. Le premier frisson est d'ailleurs signé Lyon : après une ouverture du délicieux Caqueret, Depay percute entre les deux centraux du Bayern et ne parvient pas à cadrer après avoir contourné Neuer (4), auteur d'une sortie autoritaire devant Denayer cinq minutes plus tard. Le, pas vraiment aidé par son alignement défensif douteux, est bousculé.