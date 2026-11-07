Le Bayern Munich assure à Mayence mais perd Neuer sur blessure
Mayence 1-2 Bayern Munich
Buts : Tietz (90e+3) pour Mayence / Kimmich (14e), Karl (57e) pour les Bavarois
C’est cadeau ! Mayence avait décidé de rendre hommage au ballon d’or de d’Harry Kane en lui offrant une bouteille de champagne et un beau bouquet avant la rencontre, mais l’Anglais ne leur a pas fait une fleur pour autant. À domicile, les Nullfünfer ont eux décidé de poursuivre les cadeaux à Sir Harry sur le terrain, avec une perte de balle très dangereuse, immédiatement sanctionné par un missile de Josuah Kimmich sur un service de son attaquant.…
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