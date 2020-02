Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern met la pression sur Leipzig, Dortmund et Haaland cartonnent Reuters • 01/02/2020 à 17:34









Le Bayern met la pression sur Leipzig, Dortmund et Haaland cartonnent par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Bayern Munich s'est imposé à Mayence au cours de la 20e journée de Bundesliga cet après-midi (1-3). Les Bavarois ont plié le match en 25 min avec des buts de Lewandoski, Muller et Alcantara. Le Bayern prend la tête du championnat en attendant le résultat du match Leipzig - Monchengladbach ce soir. Dortmund étrille l'Union Berlin. Les joueurs de Lucien Favre ont collé cinq buts à leur adversaire avec des réalisations de Sancho, Reus et Witsel et grimpent sur le podium. Erling Haaland a encore inscrit un doublé pour porter son total à 7 buts déjà en Bundesliga. Le Norvégien a aussi provoqué un pénalty. Leverkusen réalise la mauvaise opération du jour après sa défaite 1-2 à Hoffenheim. Dans les autres matchs de la journée, Augsburg renverse le Werder Brem (2-1) et l'enfonce un peu plus dans la zone de relégation, tandis que Dusseldorf et Francfort se séparent sur un nul (1-1).

