Le Bayern met fin aux rêves de Dortmund

Une gourmandise de Kimmich a suffi aux hommes d'Hansi Flick pour s'imposer sur la pelouse du dauphin et apercevoir un nouveau titre à l'horizon. Le Borussia n'a pas trouvé les armes pour contrarier l'ogre de Bavière.

Borussia Dortmund 0-1 Bayern Munich

Boatangue mais ne sombre pas

La fascinante ambiance artificielle offerte par les enceintes du Westfalenstadion ce mardi a atteint ses limites à la 43minute de ce premier sommet européen de la nouvelle ère, avec cette problématique : comment recrée-t-on une clim' ? Car voilà : en frappant à la fin de la première période avec une aisance certaine, Joshua Kimmich n'a pas seulement souillé Roman Bürki sans vergogne. Il a également pris le contrôle du script de cette drôle de saison de Bundesliga. Avec un deuxième succès cette saison en championnat face à son poursuivant et désormais sept points d'avance sur celui-ci (à six journées du gong), le Bayern galope vers un huitièmede rang. Et comme souvent, personne ne semble en mesure de s'y opposer.Manuel Neuer (400match en Buli au compteur) à l'aventure loin de ses bois, Erling Håland en embuscade, Jérôme Boateng en renfort sur sa ligne : on n'a pas joué depuis 30 secondes sous le soleil rasant de Westphalie que certains ont déjà donné le la. Pour les, le couloir dans le dos d'Alphonso Davies (brillant par ailleurs) est une avenue en début de partie et c'est un drapeau levé qui invalide l'ouverture du score de ces derniers par Raphaël Guerreiro (10). Il ne faut pas plus d'un quart d'heure aupour hausser le ton, Serge Gnabry trompant Bürki mais le capitaine ?ukasz Piszczek venant à son tour en aide à son portier. En jambe et en vue, Kinglsey Coman met lui aussi l'international suisse à contribution. Les deux escouades se rendent coup pour coup mais le sniper Lire la suite de l'article sur SoFoot.com