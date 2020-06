Le Bayern, Hoffenheim et Wolfsburg déroulent, le Werder s'enfonce

Une pluie de buts en Bundesliga et des enseignements : Hoffenheim et Wolfsburg joueront la Ligue Europa après avoir respectivement disposé de l'Union Berlin (4-0) et de Schalke 04 (1-4). Plus haut dans le classement, le Bayern Munich a fêté son titre en battant Fribourg (3-1) et le Borussia Mönchengladbach a profité du faux-pas de Leverkusen contre le Hertha (2-0) pour récupérer sa quatrième place. En bas, le Werder Brême continue de s'enfoncer après sa défaite contre Mayence (3-1), mais garde encore un léger espoir d'accrocher une place de barragiste aux dépens du Fortuna Düsseldorf.

Bayern Munich 3-1 Fribourg

Le Bayern, un champion sans saveur ?

Unet un extra-terrestre. Le Bayern Munich, champion pour la 30fois de son histoire en milieu de semaine, ne s'est pas gêné pour fêter son sacre contre Fribourg (3-1). Dès les premières minutes, l'équipe de Flick donne le ton en étouffant son adversaire, avant de l'achever en trois temps dans le premier acte. Et à chaque fois, l'incroyable Lewandowski est de la partie. D'abord passeur malin, dos au but, sur l'ouverture du score de Kimmich (15), l'attaquant polonais se transforme en buteur affamé en claquant un doublé (24, 37). Ses 32et 33pions de la saison en Bundesliga, alors que Lucas Hernandez s'illustre enfin en délivrant une passe décisive. Entre les deux caramels de Lewandowski, Fribourg avait repris espoir le temps de quelques minutes grâce à un but d'Höler (33). En vain. Le score ne bougera plus en seconde période : un champion a aussi le droit de s'accorder un peu de repos.