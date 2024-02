Le Bayern et Leverkusen l’emportent, statu quo en tête de la Bundesliga

La folle chevauchée continue.

Ce n’est pas ce samedi après-midi qui va départir le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, au coude à coude dans la course au titre en Bundesliga. Les Bavarois ont toutefois peiné une nouvelle fois pour venir à bout du Borussia M’Gladbach (3-1) , surpris par l’ouverture du score de Nico Elvedi. Brouillonne, la bande de Thomas Tuchel s’en remet alors au jeune Aleksandar Pavlovic, tout jeune 19 ans et auteur de son deuxième but en deux rencontres, pour égaliser avant la pause. Deux têtes signées Harry Kane (qui égale les 24 pions de Luca Toni pour sa première saison en Bavière) puis Matthijs de Ligt matérialisent finalement la domination des champions en titre dans le second acte, malgré un certain manque de maîtrise.…

TB pour SOFOOT.com