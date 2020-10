Le Bayern et Coman tamponnent l'Atlético

Emmené par un Kingsley Coman des grands soirs, le Bayern Munich a malmené puis corrigé l'Atlético de Madrid au terme d'une rencontre à sens unique (4-0). Avec ce succès, l'équipe d'Hansi Flick débute cette campagne de Ligue des champions comme elle avait terminé la précédente, avec la plénitude d'un champion.

Bayern Munich 4-0 Atlético de Madrid

Trippier à la mode de Coman

Le 23 août dernier, Kingsley Coman inscrivait le seul et unique but de la finale de Ligue des champions face au PSG, offrant au Bayern Munich un sacre européen qui lui échappait depuis sept ans. Deux mois plus tard, pour son retour en C1, l'ailier français a remis ça en martyrisant la défense de l'Atlético Madrid, et en inscrivant un doublé qui a permis à son équipe de maîtriser son adversaire sans forcer. Ensuite, un but de Leon Goretzka et une praline de Corentin Tolisso ont fini d'achever desaussi pâlots qu'inoffensifs (4-0).Pourtant, le Bayern est dépossédé du ballon dès les premières secondes de la rencontre. Mais ça, c'était juste avant que les Allemands prennent le contrôle du jeu, et mettent en danger leur adversaire. Manque de chance, la reprise de volée de Robert Lewandowski fuit le cadre. Après quoi, les gars de Diego Simeone se retranchent dans leur base dans l'attente d'une contre-attaque meurtrière. Problème, celle-ci peine à venir, et sur un corner bien tapé par Joshua Kimmich, la reprise du tibia de Niklas Süle vient cogner le poteau de Jan Oblak. En face, avec une frappe silencieuse de Yannick Ferreira Carrasco et un plat du pied hors-cadre de Luis Suárez, lesse rebiffent enfin. Mais sur un contre avorté à cause d'un tacle glissé bien senti de Kimmich, la sentinelle bavaroise Lire la suite de l'article sur SoFoot.com