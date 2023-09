information fournie par So Foot • 23/09/2023 à 17:45

Le Bayern en démonstration, Leipzig et Dortmund font le boulot

Le Bayern a pris provisoirement la tête du championnat. Le podium a été chamboulé suite à la victoire d'Hoffenheim et les succès sans briller de Dortmund et Leipzig. Mayence, Gladbach et Bochum, eux, continuent de s'enliser.

Lors d’une 5 e journée assez prolifique en Bundesliga, qui a pondu 14 buts cet après-midi, la course à l’Europe a connu de nombreux rebondissements. En revanche, statu quo en bas de classement.

Après ses débuts réussis en Ligue des champions face à United mercredi, le Bayern Munich a pulvérisé Bochum (7-0) . Les Bavarois se sont directement mis à l’abri grâce à Eric Maxim Choupo-Moting. Trouvé sur le flanc gauche, le Français Kingsley Coman a servi sur un plateau l’attaquant camerounais qui a crucifié le portier du VfL (1-0, 4 e ). L’inévitable Harry Kane a (évidemment) participé à la fête. Sur une percée d’Alphonso Davies, l’international anglais a récupéré le ballon avant d’ajuster Manuel Riemann, impuissant, pour inscrire son cinquième but de la saison sur son premier tir cadré de la rencontre (2-0, 13 e ). Avant même la demi-heure de jeu, Matthijs de Ligt a mis fin à tout suspense en claquant une tête sur un corner. Sans pitié, Leroy Sané, lancé en profondeur par Kane, n’a pas tremblé dans son un-contre-un avec le gardien adverse, en glissant le cuir au fond des filets (4-0, 38 e ). Le cauchemar ne s’est pas arrêté là. Suite à une main dans la surface d’Erhan Masovic, Kane ne s’est pas fait prier pour inscrire un doublé en prenant le portier à contre-pied (5-0, 54 e ). En toute fin de rencontre, Mathis Tel a encore marqué. Servi par Kane, l’espoir français a transpercé les filets adverse (6-0, 81 e ). Kane, tout sauf rassasié, va conclure d’une belle manière cette démonstration bavaroise en déviant un centre de Noussair Mazraoui pour inscrire son premier triplé en Bundesliga (7-0, 88 e ).…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com