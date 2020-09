Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern écrase Schalke 8-0 en ouverture Reuters • 18/09/2020 à 23:18









Le Bayern écrase Schalke 8-0 en ouverture par Adonis Vesin (iDalgo) Ce vendredi marquait le retour de la Bundesliga et de son club champion d'Europe, le Bayern Munich. La terreur de Barcelone s'est baladée contre Schalke 04 avec trois réalisations en première mi-temps et cinq en deuxième. Serge Gnabry a signé un triplé (4e, 47e, 59e), Leroy Sané a ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs (71e). Goretzka (19e), Lewandowski (penalty 31e), Müller (69e), et le jeune milieu de 17 ans Jamal Musiala (81e) ont inscrit les autres buts de la partie. Un sacré message envoyé à ses concurrents du Borussia Dormtund, qui lance son championnat contre Monchengladbarch ce samedi, et de Leipzig, qui jouera Mayence dimanche.

