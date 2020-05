Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern écrase Dusseldorf Reuters • 30/05/2020 à 21:10









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le titre de champion d'Allemagne tend les bras au Bayern Munich. Les Bavarois se sont largement imposés à l'Allianz Arena face à Dusseldorf (5-0). Le Fortuna n'a pas vu le jour dans une rencontre maîtrisée de bout en bout par le Bayern. Benjamin Pavard a inscrit le deuxième but de la rencontre et a été décisif sur le CSC de Jorgensen. Robert Lewandowski s'est fendu d'un doublé pour porter son total à 29 réalisations cette saison en championnat. Alphonso Davies y est aussi allé de son but. Cette victoire permet à Hansi Flick et ses hommes de prendre 10 points d'avance sur leur dauphin avant la rencontre du Borussia Dormund demain. De son côté, Dusseldorf est 16ème et provisoirement barragiste.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.