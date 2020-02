Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern écrase Chelsea, Barcelone et Naples se neutralisent Reuters • 26/02/2020 à 00:04









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Bayern Munich a un pied en quarts de finale. L'équipe dirigée par Hans-Dieter Flick a été sans pitié sur la pelouse de Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des Champions. À Stamford Bridge, les Bavarois se sont imposés 3 à 0 grâce à un doublé de Serge Gnabry et un but de Robert Lewandowski. Le Polonais a aussi délivré deux passes décisives pour son coéquipier en attaque. Frustré, Marcos Alonso a été expulsé en fin de rencontre. Jamais inquiété ce soir, le Bayern pourra préparer son match retour à domicile avec sérénité. Dans l'autre match de la soirée, Naples a concédé le nul face au FC Barcelone. Dries Mertens a ouvert le score d'une superbe frappe en première période au stade San Paolo, avant qu'Antoine Griezmann n'égalise sur un service de Semedo. Le niveau d'intensité de la partie n'a pas été à la hauteur de l'évènement et Arturo Vidal a reçu un carton rouge à la 90e minute. Le Barça est en ballotage favorable pour la qualification mais ne sera pas à l'abri d'une mauvaise surprise dans trois semaines.

