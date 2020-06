Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern domine Leverkusen et se rapproche du titre Reuters • 06/06/2020 à 19:29









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le titre de champion d'Allemagne tend les bras au Bayern Munich. Les Bavarois se sont imposés face au Bayer Leverkusen pour le compte de la 30ème journée de Bundesliga (4-2). Privés de Kai Havertz, les hommes de Peter Bosz avaient pourtant parfaitement débuté la rencontre grâce à l'ouverture du score de Lucas Alario. Mais le réveil du Bayern a fait mal et Coman, Goretzka et Gnabry ont marqué avant la pause. Lewandowski a ensuite inscrit son 30ème but de la saison en championnat avant que Florian Wirtz ne réduise la marque en fin de rencontre. Leverkusen reste 5ème, à égalité de points avec Monchengladbach, 4ème. De son côté, le Bayern prend provisoirement 10 points d'avance sur Dortmund et se rapproche d'un 8ème sacre de suite. Dans les autres rencontres de l'après-midi, Leipzig a manqué l'occasion de prendre la 2ème place au BVB en concédant le match nul contre Paderborn (1-1). Les joueurs de Julian Nagelsmann ont encaissé un but au bout du temps additionnel. Mayence a pris le meilleur sur Francfort (2-0), alors que Dusseldorf et Hoffenheim se sont quittés dos à dos (2-2).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.