Le Bayern dévore le Barça

Les Barcelonais ont eu le droit d'y croire une petite dizaine de minutes, puis le Bayern a pilonné. Et à la fin du bal, il ne reste qu'une pelouse jonchée de charpie vaguement rouge et bleu et un cyclone bavarois dont personne ne veut croiser la route.

FC Barcelone 2-8 Bayern Munich

Trente minutes pour tuer un match

Un coup d'oeil au tableau d'affichage et un flashback. Il est à peine 21h30 à Lisbonne, les Allemands du Bayern mènent 4-1 après un peu plus de trente minutes de jeu, et c'est tout le monde qui est transporté en juillet 2014 à Belo Horizonte. À l'époque, Neuer, Boateng et Müller étaient déjà titulaires dans la même équipe et lapidaient le Brésil en demi-finale de Coupe du monde. Six ans et un mois plus tard, lese joue en demi-finale de Ligue des champions et lese nomme FC Barcelone. Et après le 8-2 final de ce soir, ceux qui aiment ne rien apporter aux conversations en balançant la phrase sur les Allemands qui gagnent toujours à la fin pourront à nouveau sortir leur poncif favori.Le Bayern a compris le principe : un match sec dure 90 minutes, pas 180, alors autant ne pas s'encombrer avec un round d'observation inutile. 4 minutes de jeu, une remise superbe de Lewandowski et une frappe bien sentie de Müller suffisent aux Allemands pour ouvrir le bal, même si un Alaba farceur et un Neuer à la main mollassonne sont là pour offrir l'égalisation au Barça dans la foulée. Résumer le début de match de Barcelone à ce cadeau du Bayern serait un brin réducteur et Messi donne des raisons d'y croire aux siens en enchainant un poteau et quelques percées.