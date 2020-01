Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern déroule Reuters • 19/01/2020 à 17:57









par Victor Gatinel (iDalgo) Les Bavarois ont balayé le Hertha Berlin 4 à 0 à l'occasion de la 18e journée de Bundesliga cet après-midi. Pour ce premier match de championnat en 2020 les champions en titre ont répondu à la victoire du leader, Leipzig, hier face à l'Union Berlin. Dos à dos à l'issue du premier acte, Muller trouve la faille à l'heure de jeu. L'inévitable Lewandowski inscrit un penalty 13 minutes plus tard avant de voir Alcantara creuser un peu plus l'écart (76e). En fin de rencontre, Perisic cèle le score de la rencontre de la tête (84e). Le Hertha devra lutter jusqu'au bout pour son maintien au sein de l'élite allemande. Les Munichois enchaînent de leur côté un 4e succès consécutif en championnat et restent à 4 unités du RB Leipzig.

