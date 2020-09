Le Bayern démolit Schalke 04

Complètement survolté, le Bayern Munich n'a pas fait dans la dentelle ce vendredi face à un Schalke 04 dépassé par les événements : un triomphe 8-0, obtenu notamment grâce à un Sané monstrueux et à un Gnabry en feu. Bref, le message est bien passé : l'ogre bavarois n'est toujours pas rassasié.

Bayern Munich 8-0 Schalke 04

Déjà la fête de la bière

Niveau tradition, l'Allemagne sait y faire et l'ouverture de la Bundesliga ne déroge pas à la règle, toujours gratifiée d'une belle interprétation de l'hymne allemand. Ce vendredi, c'est Sasha et sa voix de baryton qui s'est chargée de la tâche, devant un Boateng aux cheveux bleus, peut-être en hommage au Paris Saint-Germain. Et dans le genre tradition, le Bayern qui gagne en est aussi une belle, vérifiée une nouvelle fois ce vendredi face à Schalke 04. Il est vrai que les deux équipes se présentaient dans une Allianz Arena déserte dans des situations opposées : si le Bayern s'est imposé comme la meilleure machine à gagner d'Europe, Schalke 04 est dans une situation bien plus précaire et en pleine phase de reconstruction. Et force est de constater que les vacances n'ont pas changé la dynamiques : déchaîné, le Bayern a pulvérisé Schalke 04, dépassé face à labavaroise (8-0). Et voilà déjà Munich sur la première marche de Bundesliga. Putain de tradition.Au coup d'envoi de la partie, seul le nombre de blessures pouvait permettre de dresser un lien ténu entre les deux équipes, chacune privée de certains éléments importants, dont Alaba pour le Bayern. Mais les hommes de Flick n'ont pas tardé à rappeler pourquoi ils boxaient dans une toute autre catégorie : après avoir concédé la première occasion, le Bayern accélère dès les premiers instants et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com