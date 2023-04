Le Bayern contrarié par Hoffenheim, Dortmund dégoûté par Stuttgart

Le Bayern s'est pris les pieds dans le tapis face à Hoffenheim (1-1), tandis que Dortmund a laissé filer deux points précieux face à une équipe de Stuttgart héroïque (3-3). Leipzig et Augsburg ont assuré le spectacle (3-2), alors que Mayence et Cologne se sont partagés le point du match nul (1-1).

Dortmund risque de s’en mordre les doigts.

Après la débâcle face à Manchester City mardi, le Bayern Munich ne s’est pas rassuré à six journées de la fin du championnat en concédant le match nul face à Hoffenheim ce samedi après-midi à l’Allianz Arena (1-1) . Les Bavarois ont rapidement pris l’avantage dans cette rencontre grâce à Benjamin Pavard. Après un ballon mal renvoyé par la défense d’Hoffenheim, l’international français a profité d’une frappe de Kingsley Coman, qui lui est arrivée dans les chaussettes, pour tromper Oliver Baumann du pied du droit (1-0) . Conquérants, les hommes de Thomas Tuchel ont confisqué le cuir à leurs adversaires pendant toute la première mi-temps. Le Rekordmeister va pourtant se faire surprendre par le TSG dans le second acte. Positionné aux mètres 25 mètres, Andrej Kramaric a relancé la rencontre en plantant un magnifique coup franc (1-1). Dans la foulée, le Bayern a pensé reprendre l’avantage grâce à une nouvelle réalisation de Pavard mais le but a été refusé pour un hors-jeu (75 e ). Malgré des tentatives en fin de match de Tel (84 e ) et Gnabry (90+2 e ), le Bayern ne prend qu’un point mais conserve la tête du championnat.…

