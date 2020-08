Le Bayern cogne Chelsea et monte dans le grand huit

Quasi-assuré de la qualification après sa large victoire à l'aller (0-3), le Bayern Munich a collé une nouvelle dérouillée à un Chelsea déjà en vacances (4-1). Emmenés par Robert Lewandowski, auteur de ses douzième et treizième pions dans la compétition, les Bavarois verront les quarts pour la neuvième année consécutive et restent en course pour un fabuleux quadruplé après avoir déjà tout raflé en Allemagne.

Bayern Munich 4-1 Chelsea

Lampard fait tourner, Lewa fait croquer

Quelques pas d'élan, et un plat du pied bien assuré que Caballero, pourtant parti du bon côté, peut à peine effleurer. On joue depuis tout juste dix minutes à l'Allianz-Arena, et Robert Lewandowski vient, sur penalty, de tuer le semblant de suspense qui restait dans ce quart de finale après la large victoire (0-3) bavaroise du match aller. Cinq mois après cette démonstration de force, le Bayern Munich, emmené par sa machine à marquer polonaise, a remis ça face à un Chelsea encore trop léger défensivement (4-1), et composté - comme d'hab' - son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'équipe d'Hansi Flick a surtout balayé les quelques doutes l'accompagnant à son entrée sur sa pelouse : après six semaines sans match officiel, les Bavarois sont prêts.Condamné à l'exploit, Chelsea se tire d'entrée deux balles dans le pied. L'une dès l'annonce des compositions d'équipe : déjà privé de Jorginho, Alonso, Azpilicueta et Pulisic (mais aussi de Pedro et Willian), Franck Lampard se paye le luxe de laisser sur le banc Kepa, Rüdiger et surtout Giroud. L'autre huit minutes après le coup d'envoi, quand Caballero descend dans la surface un Lewandowski parti à la limite du hors-jeu et buteur sur penalty (1-0, 10). Proche comme Müller de doubler la mise, le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com