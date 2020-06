Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern champion d'Allemagne ! Reuters • 16/06/2020 à 22:47









Le Bayern champion d'Allemagne ! par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour la 30e fois de son histoire et la 8e fois consécutive, le Bayern Munich est champion d'Allemagne. Vainqueurs du Werder Brême (1-0), les hommes de Hans-Dieter Flick ne peuvent plus être rattrapés au sommet du classement. Ils possèdent 10 points d'avance sur le Borussia Dortmund alors qu'il reste 3 matchs à jouer au BVB. C'est l'inévitable Robert Lewandowski qui a débloqué la situation d'un bel enchaînement peu avant la mi-temps. Dans les autres matchs de la soirée, Fribourg reste dans la course à l'Europe grâce à son succès sur le Hertha Berlin (2-1). L'Union Berlin est difficilement venu à bout de la lanterne rouge Paderborn (1-0).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.