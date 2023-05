Le Bayern cartonne Schalke 04, l’Union Berlin presque en Ligue des champions

La 32e journée de Bundesliga a offert 23 buts en cinq matchs et tracé la route du titre pour le Bayern Munich, vainqueur en patron face à Schalke 04. Derrière, l'Union Berlin a conforté sa place sur le podium, et Bochum la sienne en Bundesliga.

Le Bayern Munich a été le premier à s’élancer, en l’emportant devant Schalke 04 à l’Allianz Arena (6-0) . Pour mettre la pression sur son dauphin le Borussia Dortmund, qui reçoit Mönchengladbach dans la soirée. Au sortir d’une sublime combinaison à trois aux côtés de Noussair Mazraoui et Leroy Sané, Thomas Müller a ainsi ouvert le score d’un plat du pied à l’entrée de la surface (1-0, 21 e ), suivi de Joshua Kimmich, à la transformation d’un penalty obtenu par Jamal Musiala (2-0, 29 e ). Après la pause, le festival de João Cancelo donne la balle du troisième à Serge Gnabry, bien seul (3-0, 50 e ), puis Maya Yoshida celle du quatrième, d’une remise en retrait complètement ratée (4-0, 65 e ). Entré en jeu, Mathys Tel a poursuivi le bal (5-0, 80 e ), avant d’être imité par Mazaroui (6-0, 90 e +2). Le Bayern met la pression sur Dortmund et attend son 32 e sacre.

Pour les prétendants à la Ligue des champions, il fallait donc en faire de même. Et le choc entre le troisième, l’Union Berlin, et le cinquième, Fribourg, a souri aux Berlinois (4-2) . Kevin Behrens s’est amusé de Kilian Sildilla afin de mettre les siens devant (1-0, 5 e ), et Sheraldo Becker en a rajouté, deux fois. D’abord en négociant bien son face-à-face (2-0, 36 e ), puis en allumant d’une volée rasante (3-0, 38 e ). Mais Fribourg a de la ressource, et le prouve en revenant dans la partie par Manuel Gulde (3-1, 56 e ) et Vincenzo Grifo d’une subtile Panenka (3-2, 70 e ). Trop tard, puisqu’Aïssa Laïdouni scelle la marque (4-2, 80 e ). À l’affût pour un dernier ticket continental (Ligue Europa Conférence), le VfL Wolfsburg a également assuré en gagnant contre Hoffenheim (2-1) . Un succès offert par la tête de Jakub Kamiński en entame de match (1-0, 15 e ) et Luca Waldschmidt en pivot (2-0, 75 e ). Le TSG a pu sauver l’honneur sur une intervention manquée de Joshua Guilavogui (2-1, 90 e +3). Wolfsburg conserve son point d’avance sur le Bayer Leverkusen, avec un match en plus.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com