Le Bayern cartonne Chelsea à Londres

À domicile, Chelsea a sombré en seconde période face au Bayern, qui l'emporte 3-0 grâce à un doublé de Serge Gnabry, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. L'équipe de Frank Lampard est condamné à une Mission impossible pour retourner la situation dans trois semaines à Munich.

Chelsea 0-3 Bayern Munich

Serge Gnabry ne maîtrise peut-être pas l'accentcaractéristique des ouvriers londoniens, mais il est comme chez lui dans la capitale anglaise. En octobre dernier, l'ailier du Bayern - qui avait commencé sa carrière à Arsenal - claquait un quadruplé lors d'une raclée phénoménale infligée par le Bayern sur la pelouse de Tottenham. De retour à Londres avec le club bavarois pour affronter Chelsea du côté de Stamford Bridge en 8de finale aller de la Ligue des champions, Gnabry a signé ce mardi soir un doublé qui permet à son équipe d'être en ballotage ultra favorable avant le match retour dans trois semaines à Munich. Et ça fait donc six buts à son actif cette saison en C1, six pions marqués dans la capitale anglaise. Retrouvez le bientôt au cinéma dans le remake deTrois jours après sa prestation convaincante assortie d'un but face à Tottenham, Olivier Giroud est titulaire à la pointe de l'attaque de Chelsea. Et Tammy Abraham, qui avait pourtant les faveurs du coach durant toute la phase de poules, se retrouve sur le banc aux côtés de Willian (Frank Lampard a préféré Ross Barkley au Brésilien). Pour faire trébucher le mastodonte bavarois qui présentedans son parcours européen (6 victoires, +19 de goal average), ce mardi matin, la presse anglaise voyait un maillon faible en l'inexpérimenté Alphonso Davies (19 ans) à gauche de la défense. Mauvaise pioche ! A la 18, le Canadien met tout le monde d'accord en