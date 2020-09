Le Bayern, c'est quoi ce couac ?

Alors le Bayern, ça fait quoi ? Habitué à anéantir ses adversaires en y prenant une forme de plaisir sadique, le club bavarois a brutalement ressenti, dimanche dernier, ce qu'il faisait subir à la plupart de ses victimes. Dans la peau du prédateur : le TSG Hoffenheim, impitoyable vainqueur (4-1) au terme de cette deuxième journée de Bundesliga qui a viré à la correction. Alors comment expliquer cette soudaine défaillance dans les rangs d'un Bayern qui avait encore massacré Schalke (8-0) il y a une semaine ? Et surtout, est-ce le premier signe d'une carapace qui pourrait s'effriter sur la durée ?

Une saison 2019/2020 mise en suspens et finalement achevée, un intense Final 8 à Lisbonne, un nouvel exercice qui démarre déjà sans avoir le temps de dire ouf... Cette année 2020 constitue, pour le Bayern comme pour tant d'autres, la traversée d'un long tunnel dont personne ne semble voir le bout. Mais si pour les uns, ce périple aura surtout rimé avec incertitude, forme physique aléatoire et résultats en dents de scie, le Bayern, lui, ne voyait toujours pas où était le problème. Le 27 septembre, pour la première fois depuis le début de l'année, Thomas Müller, Joshua Kimmich et consorts ont enfin expérimenté le goût de la défaite. Cela faisait près de 300 jours et 32 matchs tous ronds que ça ne leur était pas arrivé. C'est dire la portée de l'exploit du TSG Hoffenheim, qui a brutalement ramené lesur terre dimanche dernier, en lui infligeant une fessée dont il se souviendra (4-1).Alors bien sûr, les Bavarois ont leurs raisons. En excursion à Budapest jeudi dernier pour y disputer la Supercoupe de l'UEFA, les gars en rouge se sont coltinés cette satanée équipe de Séville pendant 120 minutes (1-2 a.p). Pas facile, dès lors, de se remettre de ses émotions en deux petits jours et de retrouver des jambes dignes de ce nom, a fortiori pour retrouver le train-train quotidien du championnat. Contre Hoffenheim, on a ainsi vu toute la lourdeur des jambes bavaroises, pas forcément avares d'appels tranchants ou de dédoublements et souvent refractaires à revenir aider les copains Lire la suite de l'article sur SoFoot.com