information fournie par So Foot • 17/02/2024 à 17:57

Le Bayer Leverkusen continue sa folle chevauchée, Dortmund n’enchaîne pas

Il va bientôt falloir trouver un autre surnom que « Neverkusen » au Bayer.

Les semaines passent et se ressemblent pour la troupe emmenée par Xabi Alonso, qui fêtait ses 500 jours à la tête de la formation du Bayer Leverkusen. Une semaine après avoir tarté le Bayern Munich, le Werkself a eu un peu plus de mal sur la pelouse du promu Heidenheim qui restait quand même sur neuf matchs sans défaite ! Heidenheim offre d’ailleurs une belle opposition en première période avant de craquer au bout des deux minutes de temps additionnel : sur un renversement de jeu de la gauche vers la droite, Jérémie Frimpong bat le portier du promu (0-1, 45 e +2) . En seconde période, Leverkusen pousse davantage, Florian Wirtz fracasse la barre mais va se réaliser dans le rôle du passeur. Pour une vieille connaissance de la Ligue 1, Amine Adli, qui s’en va inscrire le but du break après un appel plein axe (0-2, 81 e ) . Preuve de la pugnacité de l’équipe coachée par Frank Schmidt, Tim Kleindienst réduira le score d’un coup de casque en fin de rencontre sur une belle remise de Nikola Dovedan (1-2, 87 e ) . Dix-huitième succès en vingt-deux journées pour Leverkusen qui prend provisoirement huit unités d’avance sur le Bayern.…

AC pour SOFOOT.com