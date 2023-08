information fournie par So Foot • 27/08/2023 à 12:50

Le Bayer Leverkusen à l’heure anglaise

Tella me more.

Le Bayer Leverkusen a officialisé ce dimanche l’arrivée de l’ailier Nathan Tella, en provenance de Southampton et en échange d’un chèque de 23 millions d’euros. Il est lié au Werkself jusqu’en 2028. À 24 ans, il a réalisé une très bonne saison 2023-2023 avec Burnley, sous la houlette de Vincent Kompany (19 buts en 45 parties), avant de revenir chez les Saints et de démarrer, là aussi, l’exercice en trombe. Il s’agit de la huitième recrue estivale des Aspirines de Xabi Alonso, qui ont impressionné lors de leurs deux premières sorties en Bundesliga, contre deux concurrents directs : le RB Leipzig (3-2) et le Borussia Mönchengladbach (3-0).…

AL pour SOFOOT.com