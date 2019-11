Le Bayen déguste Düsseldorf, Mönchengladbach chute à Berlin

Souverain à Düsseldorf, le Bayern a bouffé tout cru le Fortuna (0-4), quand Schalke a retrouvé les joies du podium du championnat, en domptant le Werder Brême (1-2). Mais c'est surtout l'Union Berlin qui a fait le show ce samedi outre Rhin, en terrassant le Borussia Mönchengladbach (2-0), pourtant leader du championnat.

Fortuna düsseldorf 0-4 Bayern Munich

Werder Brême 1-2 Schalke

En jambes en début de match, le Bayern a aussi quelques astuces en stock pour bouger son adversaire du jour : en atteste ce corner court que ce petit vicelard de Muller adresse à Kimmich, dont le centre fuyant trouve Pavard, qui dévie du bout du pied pour ouvrir le score. Perturbé par le pressing munichois, le Fortuna n'a pas les neurones bien en place, à l'image de ce dégagement que Steffen, le portier de Düsseldorf, dépose dans les pieds de Muller. L'Allemand n'a plus qu'à glisser pour Gnabry à droite, dont le centre trouve Tolisso, qui double la mise, du droit. Définitivement dépassé, le Fortuna se ratatine sur ses bases arrières et Gnabry, à la conclusion d'un superbe mouvement collectif, ajoute un troisième pion avant la pause. Coutinho n'aura plus qu'à essuyer l'assiette en fin de match et conclure sur une note parfaite le festin bavarois.