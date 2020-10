Le Barça zappe la Juve

Dominée mais plombée par trois buts de Morata logiquement refusés suite à l'utilisation de la VAR, la Juve n'a pas pu pu contrecarrer le Barça, qui a affirmé sa supériorité technique après la pause.

Juventus 0-2 Barcelone

Dembélé verni, Morata maudit

+1) pour le BarçaDifficile de savoir si Alvaro Morata va virer technophobe, suite au match de ce soir. Ce qui est certain, c'est que l'attaquants'est vu refuser trois pions par l'arbitre, assisté par une VAR impitoyable avec les Piémontais ce mercredi. Plus réaliste et un ton au dessus techniquement en seconde mi-temps, le Barca a lui proprement contrôlé son affaire et en a profité pour remporter un match dont l'issue lui permet de grimper en tête de son groupe de ligue des champions.Heureux de figurer dans le onze type après avoir débuté sur le banc lors du Clasico, Antoine Griezmann, servi par Pjanic, enflamme d'entrée la soirée, en envoyant un caramel sur le poteau droit turinois. On ne joue que depuis deux minutes, mais le ton est donné : ce Barça ne va pas avoir besoin de grand chose pour s'engouffrer dans les brèches piémontaises, ce mercredi. La Juve se bouge pourtant les miches, trouve quelques décalages grâce aux dézonages en série de Paulo Dybala, mais rien n'y fait : la Vieille Dame n'aura tenté qu'une frappe à la demi-heure de jeu. Même s'il convient de souligner que Morata se sera vu dans le même temps refusé deux pions à chaque fois pour hors jeu, après vérification de la VAR. Plus réaliste, plus chanceux aussi, le Barça tergiverse moins et Dembélé, d'une frappe lointaine contrée par Chiesa, ouvre la marque au quart d'heure de jeu. Messi, servi par une talonnade astucieuse de Griezmann, loupe ensuite le doublé, alors qu'il était dans une position idyllique pour enfoncer les. Finalement, l'affaire s'équilibre et ce premier acte s'achève