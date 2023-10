information fournie par So Foot • 26/10/2023 à 14:44

Le Barça va renflouer ses caisses grâce aux reliques du Camp Nou

Le Barça cherche à renflouer ses caisses épisode 155.

La rénovation et l’agrandissement du Camp Nou poursuivent actuellement leur bonhomme de chemin, et c’est le FC Barcelone qui se frotte les mains. Alors que la relocalisation ponctuelle au stade olympique de Montjuic se déroule très bien pour l’instant, le club catalan a en effet lancé son nouveau projet, baptisé « Memorabilia ». Le but ? Permettre aux fans du club de s’offrir certaines reliques de l’ancienne version du stade, comme des sièges, des bouts de pelouse, des morceaux de filet, ou même des diamants fabriqués à partir du gazon du dernier match disputé dans le stade en mai dernier.…

JF pour SOFOOT.com