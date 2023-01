Le Barça tord le Real Madrid

Gavi ? Tu lui parles pas d'âge.

Real Madrid 1-3 FC Barcelone

Erreurs individuelles madrilènes, domination collective barcelonaise

Le premier trophée de Xavi comme entraîneur du FC Barcelone sera donc une Supercoupe d'Espagne, remportée en Arabie saoudite face au Real Madrid 3-1. Un score presque même sympathique tant les Blaugranas ont privé les Madrilènes de tout : ballon, occasions et espoir. Marc-André ter Stegen qui avait clamé ne pas vouloir trop bosser après une demie gagnée à l'arrache contre le Real Betis (3-2 aux tirs au but) a été plus qu'entendu.Ayant dégainé de sa manche son plus bel atout, Xavi avait décidé, comme souvent dans les grands matchs, de placer Gavi sur l'aile gauche, dans un 4-2-3-1 qui voyait Pedri tournoyer autour d'un Robert Lewandowski menaçant dans la surface. Pourtant la première occasion blaugrana est signée Ronald Araújo, replacé latéral droit pour mieux contenir Vinicius (6). Puis démarre le duo marquant du soir : suite à une belle percussion de Gavi, Robert Lewandowski se frotte une première fois à Thibaut Courtois, qui repousse la frappe du Polonais. Alejandro Balde suit, mais manque le cadre (12).Ferland Mendy répond en envoyant un centre très levé pour Karim Benzema, qui peine à remettre correctement de la tête (18). Sept minutes plus tard, le Français bien seul sur le front de l'attaque voit son ballon être chipé dans ses pieds par Marc-André ter Stegen (25). Après de nombreuses tentatives, le Barça ouvre le score grâce à une mésentente entre Eduardo Camavinga et Antonio… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com