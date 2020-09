Le Barça terrasse Villarreal

Pour sa première rencontre de sa saison, le FC Barcelone a terrassé Villarreal au terme d'une rencontre globalement maîtrisée (4-0). Porté par un Ansu Fati monstrueux, auteur de deux buts, les Blaugrana ont également montré qu'ils pourraient changer de système, puisque Koeman a aligné ensemble Griezmann, Fati, Coutinho et un Messi finalement plutôt dans son état dans un 4-2-3-1 convaincant. Bref, ça promet.

FC Barcelone 4-0 Villarreal FC

Fati, Ansu du lot

Barcelone n'aurait pas pu rêver d'un meilleur départ pour son nouveau cycle. Après un été désastreux, tant sur le plan sportif qu'institutionnel, les, humiliés par le FC Bayern en Ligue des champions (2-8) et en proie à une crise institutionnelle encore loin d'être terminée, ont fait oublier une partie de leurs problèmes ce dimanche, en démarrant leur saison de la meilleure des manières face à Villarreal (4-0). Les hommes de Ronald Koeman, particulièrement conquérants, mobiles sur le front de l'ataque et portés par un Ansu Fati déjà, ont été convaincants face à un sous-marin jaune sans solution offensivement et fébrile défensivement. Mieux : le Barça a montré qu'il était capable de gérer, d'attaquer et défendre ; Koeman, qu'il avait les moyens de faire jouer Griezmann, Coutinho, Messi et Fati ensemble. Bref, ça promet.Privé de son premier match face à Eibar, le FC Barcelone débutait sa saison ce dimanche face à Villarreal avec pas mal d'incertitudes, et surtout, un plan de jeu intriguant et en rupture avec le traditionnel 4-3-3 catalan. De fait, Ronald Koeman alignait ses quatre attaquants vedettes Griezmann, Fati, Messi et Coutinho au sein d'un 4-2-3-1. Dans ce nouveau système, visiblement déjà bien maîtrisé, qui favorise la mobilité