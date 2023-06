Le Barça termine sur une défaite, Valence sauve sa peau

La Liga a rendu son verdict, ce dimanche. En danger, le Celta s'est maintenu en s'offrant le Barça (2-1). Valence a aussi échappé au pire, en prenant un point chez le Betis (1-1). Et l'épée de Damoclès s'est finalement abattue sur Valladolid, incapable de se défaire de Getafe (0-0).

Les jeux sont faits.

Des six équipes encore concernées par la lutte pour le maintien en Liga, une allait obligatoirement plonger avec l’Espanyol et Elche, dont les tristes sorts étaient déjà réglés. Relégable au coup d’envoi, Valladolid n’a pas réussi à s’extirper de la zone rouge contre Getafe (0-0), plombé par son manque d’efficacité (15 tirs, mais aucun cadré). Almeria a eu très chaud, mais s’est maintenu en prenant un point chez l’Espanyol (3-3) dans un match où les anciens de la Ligue 1 ont brillé : El Bilal Touré a ouvert la marque pour les visiteurs (10 e ) avant que Javi Puado égalise sur une passe merveilleuse de Sergi Darder (13 e ), puis Ronael Pierre-Gabriel a donné l’avantage aux Catalans (49 e ). Le sang froid d’Adrian Embarba, auteur d’un joli ballon piqué devant le portier, a permis aux Rojiblancos de revenir (58 e )… mais le pied gauche de Luca Koleosho les a renvoyés virtuellement dans la zone rouge (73 e ). Le salut d’Almeria est venu de son banc, puisque Largie Ramazani, tout juste entré, a obtenu un penalty transformé par ce diable d’Embarba (86 e ). Un but et un point qui assurent au club andalou de passer une saison de plus dans l’élite.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com