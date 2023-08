information fournie par So Foot • 11/08/2023 à 14:36

Le Barça signe un partenariat à 120 millions d’euros

Après tout, tous les moyens sont bons.

C’est un coup de pouce bienvenu en plein coeur du mercato estival. Ce vendredi, le FC Barcelone a annoncé avoir trouvé un accord avec le fonds allemand Libero Football Finance pour la vente de 29,5% de Barça Vision, une plateforme de technologies innovantes parmi lesquelles se mêlent NFT et Metaverse. La signature va rapporter 120 millions d’euros au club catalan, une somme bien supérieure à ce qu’annonçait les médias locaux ces derniers jours. Orpheus et Socios, propriétaires de 49% des parts depuis la vente l’année passée, en ont chacun cédé 14,5% à la société d’investissement et de conseil allemande. Le Barça reste actionnaire majoritaire de la plateforme, mais l’important est surtout d’avoir renflouer les caisses grâce à un nouveau levier économique au cours d’une période toujours délicate financièrement.…

EL pour SOFOOT.com