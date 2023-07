Le Barça signe le remplaçant de Busquets

Produit fait maison.

Le FC Barcelone cherchait le remplaçant de Sergio Busquets parti pour l’Inter Miami et a officialisé ce mercredi matin l’arrivée d’Oriol Romeu en provenance de Gérone. Douze ans après avoir quitté le club pour des aventures à Chelsea, Stuttgart et Southampton, le natif d’Ulldecona retrouve le club de ses premiers pas avec lequel il a remporté une Supercoupe d’Espagne en 2011. A 31 ans, il rejoint Gundogan au milieu de terrain des Blaugranas et donnera une bonne poignée d’expérience aux jeunes Gavi et Pedri. Le joueur arrive en Catalogne pour une somme environnant les cinq millions d’euros et s’est engagé pour trois saisons.…

AC pour SOFOOT.com