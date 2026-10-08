Le Barça sécurise sa nouvelle pépite
Se queda . Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi la prolongation de Xavi Espart (19 ans), l’un des plus gros diamants de sa pépinière. Le club catalan a trouvé un accord avec son jeune joueur, pour un contrat qui le liera au Barça jusqu’au 30 juin 2030. La prolongation sera officialisée ces prochains jours dans les bureaux du club et le latéral espagnol s’exprimera devant la presse à cette occasion.
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