Le Barça se reprend face à l'Atlético

Invaincu en Liga depuis mi-octobre, le FC Barcelone prend trois points d'avance en tête de la Liga grâce à son succès précieux chez l'Atlético d'Antoine Griezmann (1-0). Une illumination de Pedri et une finition d'Ousmane Dembélé ont suffi.

Atlético 0-1 Barcelone

Dembouz puissance 5

Le Barça est encore très, très loin d'être champion d'Espagne, mais voici un mini-break. Après son nul face au voisin de l'Espanyol lors de la Saint Sylvestre (1-1), les Catalans n'ont pas laissé passer l'occasion de prendre trois points d'avance sur le Real Madrid, tombé à Villarreal samedi (1-2). Sans Robert Lewandowski, suspendu, Barcelone attaque avec Ansu Fati en pointe. Autant le dire d'emblée : Fati est sorti à l'heure de jeu, en ayant traversé ce match bien laborieusement. D'abord hésitant techniquement, ce choc voit le Barça prendre petit à petit le dessus. Giménez sauve par exemple la patrie madrilène en catastrophe devant Fati (10). De l'autre côté, il manque cette imagination pour choisir le bon geste et créer du décalage. Tout ce que Pedri a, lui.Une temporisation, une vision, et, d'un coup, le génie. La soudaineté de l'accélération de Pedri nous marque encore. 22minute : à trente mètres, et alors que Griezmann est à ses basques, la pépite barcelonaise s'en va en direction de la surface. L'international espagnol s'infiltre à toute vitesse et sert Gavi. L'autre joyau blaugrana prolonge pour Ousmane Dembélé qui n'a qu'à terminer du droit. Le cinquième but en championnat du Français aurait pu (dû ?) être refusé par la VAR, tant Gavi semble éloigner illicitement Reinildo au duel avant sa passe décisive. Trop facile, Pedri manque de tuer le match dans la foulée sur une passe en retrait suicidaire de Gimenez (24). Pedri choisit la louche. Mauvaise idée.Un éclair, et puis c'est à peu près tout. Après ces deux minutes un peu folles,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com