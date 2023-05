Le Barça se prend une énorme amende du fisc espagnol

Songer à trouver un meilleur comptable.

Le Barça dans une affaire de sous, et ce n’est pas l’affaire Negreira. Le fisc espagnol a infligé une amende de 15,7 millions d’euros au FC Barcelone pour des irrégularités dans la rémunération de son personnel. Selon El Confidencial , le club catalan est accusé d’irrégularités dans le paiement d’indemnités et dans la comptabilisation d’avantages comme l’utilisation de voitures ou d’avions privés. Une enquête a débuté en 2019 lorsque des joueurs tels que Busquets, Puyol et Pedro auraient choisi des modèles de voiture n’étant pas prévus dans le contrat signé avec Audi mais également sur les vols charter de Messi, pas pris en compte dans son salaire. De plus, les indemnités versées à Arda Turan et Alex Song – partis respectivement en 2020 et 2016 – n’ont pas été soumises à des retenues fiscales.…

AC pour SOFOOT.com