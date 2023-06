information fournie par So Foot • 03/06/2023 à 18:36

Le Barça s’offre sa deuxième Ligue des champions sur une remontada face à Wolfsburg

Mené 2-0 à l'issue de la première période, le FC Barcelone est revenu du vestiaire avec les crocs et a recollé au score en deux minutes chrono. Avant de terminer le travail, et de signer une victoire 3-2 face à Wolfsburg. Le Barça s'offre ainsi la deuxième Ligue des champions de son histoire !

FC Barcelone 3-2 Wolfsburg

Buts : Patri (48 e , 49 e ), Rolfö (70 e ) pour les Blaugranas // Pajor (5 e ), Popp (38 e ) pour les Louves

Le Barça a longtemps cru revivre le drame vécu face à Lyon l’année passée, où les Catalanes en avaient pris trois dans la musette avant la pause. Suivant parfaitement le plan du « traumatisme de Turin » , comme le rappelait Alexia Putellas en conférence de presse, elles avaient même encore encaissé un but dans les dix premières minutes. Une spécialité barcelonaise, en finale de Ligue des champions. Sauf que cette fois-ci, pas d’effondrement. Mais plutôt un retour au vestiaire digne des meilleures pauses pipi de Djoković, et un retour fracassant passant d’un 2-0 à un 3-2 en l’espace de vingt minutes. En jargon local, on appelle ça une remontada .…

par Anna Carreau, au Philips Stadion pour SOFOOT.com