Le Barça s'incline malgré Dembélé par Samuel Messberg (iDalgo) Le FC Barcelone se déplaçait à Getafe pour y affronter l'équipe de Bordalas ce samedi soir pour le compte de la 6ème journée de Liga. Et malgré la première titularisation d'Ousmane Démbéle cette saison les Barcelonais se sont inclinés 1-0 à l'extérieur. Le but a été inscrit par l'intermédiaire de Jaime Mata à la 56ème minute sur penalty. Cette victoire permet aux madrilènes de Getafe de prendre la deuxième place du championnat derrière leurs voisins du Real. Le Barça pointe lui à la 9ème place avec seulement 7 points en 4 matchs. Prochain match pour les locaux à domicile contre Grenade tandis que les Barcelonnais recevront Ferencvaros puis le Real Madrid mardi puis samedi pour le Clasico.

