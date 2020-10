Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Barça s'impose à 10 contre Vigo Reuters • 02/10/2020 à 00:01









Le Barça s'impose à 10 contre Vigo par Samuel Messberg (iDalgo) Le FC Barcelone est de retour et de quelle manière. Ils se déplaçaient sur la pelouse du Celta Vigo ce jeudi 1er octobre et ils se sont imposés 3-0. Et pourtant Clément Lenglet avait été exclu dès la 43ème minute de jeu alors que le Barça ne menait seulement que par un but inscrit par Ansu Fati. Le nouvel entraineur Ronald Koeman n'a jamais cessé d'être offensif malgré l'infériorité numérique et cela a payé. Dès le retour des vestiaires à la 51ème minute le Barca double la mise grâce à un but contre son camp d'Olaza. Sergi Roberto a conclu le spectacle dans le temps additionnel. Prochain match pour le FC Barcelone au retour de trêve contre le FC Séville. Dans le même temps devait se jouer le match entre Grenade et Osasuna, finalement reporté en cause du Coronavirus.

