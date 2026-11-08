Le Barça renverse l'Atlético et reste en tête de la Liga

Le Barça renverse l'Atlético et reste en tête de la Liga

Malmenés par l'Atlético de Madrid, le Barça s'en est remis à ses individualités pour se sortir du piège colchonero et conserver la première place du classement. Mission accomplie pour les protégés d'Hansi Flick qui se sont imposés sur la plus petite des marges (1-2).

Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelone

Buts : Simeone (10 e ) pour les Colchoneros // Fermín López (45 e , 66 e ) pour les Blaugrana

Après un début de saison canon, le Barça a vu l’Atlético revenir peu à peu sur ses pas, au point que les protégés de Diego Simeone puissent s’emparer du fauteuil de leader en cas de succès ce dimanche soir. Mis en difficulté par des Colchoneros déterminés, les Blaugrana ont fini par renverser le match en leur faveur, portés par leurs individualités et la maestria de Fermín López.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com