Le Barça prêt à ouvrir un musée pour financer le retour de Messi

Le Barça, cette ex collante.

En proie à de sérieux problèmes financiers, le FC Barcelone serait sur le point d’activer un énième levier pour permettre le retour de Messi en Catalogne. D’après les informations du quotidien AS , le club dirigé par Joan Laporta prévoirait de transformer l’ancienne Masia – le centre de formation situé à côté du Camp Nou – en un musée technologique et immersif dédié au septuple ballon d’or. Selon le plan du club, cela pourrait générer les liquidités nécessaires pour équilibrer les comptes et faire venir La Pulga. AS poursuit en affirmant que la Barça serait en pourparlers avec la société de télécommunications Telefónica, pour que ce lieu voie le jour et devienne « une référence mondiale en matière de technologies de pointe » . L’enjeu serait d’attirer des milliers de touristes pour financer le contrat de l’international argentin (174 sélections), lié avec le PSG jusqu’en juin prochain.…

MH pour SOFOOT.com