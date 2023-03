Le Barça prend le Clásico au finish

Au Camp Nou ce dimanche soir, le FC Barcelone s'est adjugé le Clásico dans le temps additionnel (2-1).

FC Barcelone 2-1 Real Madrid

Buts : Sergi Roberto (45 e ) et Kessié (90 e +2) pour le Barça // Araujo CSC (8 e ) pour les Merengues

C’est bien connu, le temps additionnel est toujours un moment compliqué dans le football. Les jambes sont lourdes, les têtes sont déjà ailleurs, la concentration n’est plus à son maximum. Et ça, le Barça l’a très bien compris en piquant le Real Madrid dans les dernières secondes du premier acte et du second pour s’adjuger le Clásico (2-1), et commencer à songer à la fête qu’ils vont pouvoir faire après leur titre de champion d’Espagne.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com