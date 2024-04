Le Barça, passion humiliations

Ce mardi, le FC Barcelone s’est fait balayer à domicile par le PSG (1-4) en quarts de finale de Ligue des champions. Les Catalans n’ont une nouvelle fois pas été capables de quitter la compétition reine la tête haute et s’enfoncent encore un peu plus dans les doutes qui rongent l’institution depuis de nombreuses années.

L’image la plus triste du Barça après sa défaite face au PSG (1-4) ce mardi, ce n’était peut-être pas tant le carton rouge de Ronald Araújo ou les mines basses de ses joueurs à la fin du match, mais bien l’exclusion de son entraîneur, Xavi. Symbole historique de l’institution et du beau jeu catalan, l’ancien milieu de terrain s’est fait sortir par l’arbitre tel un vulgaire coach de district, ayant déversé sa haine contre un pauvre panneau qui n’avait rien demandé. Ce coup de sang, c’est l’explosion d’un entraîneur qui n’a pas été en mesure de gérer la pression titanesque qu’exigent son poste et ce genre de rencontre. C’est aussi un nouveau camouflet pour son club, désormais presque habitué à livrer une image pathétique sur la scène européenne. Autrefois craint, admiré et presque élevé au rang de modèle, le Barça suscite aujourd’hui davantage de moqueries que d’applaudissements.

La crise européenne

Depuis son dernier sacre européen en 2015, l’institution catalane s’est au fil des années transformée en paillasson, trouvant chaque saison un nouveau moyen de se faire sortir d’Europe de façon humiliante. Entre les remontadas subies face à la Roma et Liverpool, le lunaire 8-2 contre le Bayern Munich, les éliminations dès la phase de poules et les dérouillées subies à domicile contre Paris, on peut dire que les Blaugrana ont pratiquement expérimenté tout ce qui était possible en matière de sorties ratées. Le constat depuis la saison 2016-2017 est tout simplement effrayant : le Barça a toujours pris la porte en Ligue des champions après avoir perdu un match décisif par au moins trois buts d’écart. Et même lors de leurs passages purgatoires en Ligue Europa, en 2022 et 2023, les Culés n’ont pas été en mesure d’aller au bout de la compétition, pourtant largement à leur portée.…

Par François Linden pour SOFOOT.com