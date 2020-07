Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Barça met la pression sur le Real Madrid Reuters • 11/07/2020 à 22:17









Le Barça met la pression sur le Real Madrid par Léo De Garrigues (iDalgo) Victorieux sur la pelouse de Valladolid (0-1) pour le compte de la 35e journée de Liga, le FC Barcelone reste au contact du Real Madrid qui aura l'occasion de lui répondre lundi soir. Il aura fallu un quart d'heure de jeu à Arturo Vidal pour ouvrir le score. Auteur de sa 20e passe décisive de la saison, Lionel Messi égale la performance réalisée par Xavi lors de la saison 2008-2009. Les Barcelonais n'ont pas été étincelants et Antoine Griezmann, symbole de ces difficultés, a été remplacé à la mi-temps. Au classement, le Barça revient à un point du Real Madrid qui se déplacera à Grenade lundi. Valladolid reste 14e.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.