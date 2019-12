Le Barça frustre le Real

Ce devrait être une explication royale, il n'en aura rien été. Malgré un Real dominateur, le Clasico s'est bouclé pour la première fois depuis dix-sept ans sur un 0-0 sans grande saveur. Triste.

FC Barcelone 0-0 Real Madrid

En direct : FC Barcelone - Real Madrid (0 - 0)

Un Clasico transformé en élastique tendu

Jordi Alba balance son bras gauche dans l'air du Camp Nou. Antoine Griezmann baisse la tête. Lionel Messi tire dans le vent. Les deux plus grands rivaux de l'histoire du foot sont arrivés mercredi au stade ensemble. Ils en repartent, malheureusement, main dans la main. Un Clasico ne devrait pas se passer ainsi. La preuve : le Barça et le Real ne s'étaient plus quittés sur un 0-0 depuis le 23 novembre 2002. Ainsi va la vie, ainsi va un soir où le Real aurait pu (dû ?) prendre le meilleur sur le Barça mais n'a jamais trouvé la clé pour ouvrir le coffre ter Stegen et où les Catalans n'ont quasiment rien montré. Partant, personne n'avance.Il a les pieds tordus, des jambes pliées en permanence, un corps bancal, des fesses bombées, mais il brille. Un coup à droite, un coup à gauche, assez pour rendre paranoïaque un Barça ouvert à tous les vents, pris dans l'impact et les espaces, incapable de contrôler un match dont il ne tient à aucun moment le fil. Lui, c'est Isco, un type fait pour ce genre de soirées et symbole d'un Real joueur et qui réussit rapidement un exploit : au Camp Nou, mercredi soir, la bande de Zidane a transformé le Clasico en un élastique tendu qui, à force de reculer, devait bien finir par claquer entre les doigts de locaux pris à la gorge. La preuve : à la pause, le Barça n'a frappé que trois fois et n'a inquiété Thibaut Courtois qu'à une reprise, Ramos, néo recordman du nombre de Clasicos Lire la suite de l'article sur SoFoot.com