Le Barça étrille Feyenoord
FC Barcelone 5-1 Feyenoord
Buts : Raphinha (2 e , 57 e ), Adeyemi (22 e ), Lamine Yamal (77 e ), Jesus (85 e ) pour les Blaugrana // Steijn (82 e ) pour le club van het volk
Score habituel. Pour le premier match européen du Barça dans son nouvel écrin, les protégés d’Hansi Flick ont collé cinq buts à Feyenoord (5-1) dans une rencontre à sens unique. Les Barcelonais ont ainsi rappelé que leur ligne offensive pouvait causer de nombreux dégâts en championnat et en Europe cette saison.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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