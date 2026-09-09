Le Barça étrille Feyenoord

FC Barcelone 5-1 Feyenoord

Buts : Raphinha (2 e , 57 e ), Adeyemi (22 e ), Lamine Yamal (77 e ), Jesus (85 e ) pour les Blaugrana // Steijn (82 e ) pour le club van het volk

Score habituel. Pour le premier match européen du Barça dans son nouvel écrin, les protégés d’Hansi Flick ont collé cinq buts à Feyenoord (5-1) dans une rencontre à sens unique. Les Barcelonais ont ainsi rappelé que leur ligne offensive pouvait causer de nombreux dégâts en championnat et en Europe cette saison.…

LB pour SOFOOT.com