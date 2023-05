Le Barça et Valence visés par une enquête autour d’un échange douteux

Zorio, l’homme masqué.

Après l’affaire Negreira, le FC Barcelone est visé par une nouvelle enquête. La section des délits économiques du parquet étudierait l’échange entre les Barcelonais et Valence pour Jasper Cillessen et Neto Murara, qui a eu lieu lors du mercato d’été 2019. Les Murceliagos ont reçu 26 millions, et de l’autre côté pour la bande à Xavi, près de 35 millions. Cope et Mundo Deportivo précisent que c’est Miguel Zorio, ancien vice-président du club che , qui a porté plainte. Le parquet a ouvert une enquête pour « mener autant d’actions que nécessaire pour déterminer l’éventuelle criminalité des faits dénoncés » .…

TJ pour SOFOOT.com