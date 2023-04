information fournie par So Foot • 18/04/2023 à 21:12

Le Barça et le Real Madrid, vraiment des clubs franquistes ?

Le FC Barcelone et le Real Madrid ont réouvert les pages les plus sombres de l'histoire espagnole en s'accusant mutuellement d'avoir des accointances avec la dictature franquiste (1939-1975). Entre révisionnisme historique et faits, la ligne est très fine.

Quelques jours après leur opposition en demi-finale de Coupe du Roi, les deux mastodontes du football espagnol ont décidé d’en découdre encore, cette fois-ci sur un terrain bien moins glorieux que le rectangle vert. Les accusations portées par Joan Laporta ( « Le Real est le club du régime » ) suivies de la vidéo éditée par le Real Madrid ce lundi 17 avril ont le mérite de confirmer une chose : le devoir de mémoire de la période franquiste n’a jamais été réalisée correctement en Espagne. En réaction à ce tweet du Real Madrid, le gouvernement catalan a dénoncé « une fake news indécente ». Dès lors, une contextualisation des événements s’impose.

Propos recueillis par LB, sauf mentions

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com