Le Barça envoie un de ses gardiens à l'Ajax

Un gardien en méforme dans un club en méforme. Marc-André ter Stegen (34 ans) rejoint l’Ajax en prêt pour la saison 2026-2027 , un mouvement dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et désormais officialisé par le club néerlandais. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le FC Barcelone, il était prêté pour les six derniers mois de la saison passée à Gérone, où il a disputé deux petits matchs avant de se blesser aux ischios. Sur les deux derniers exercices, le portier allemand, plus sélectionné depuis juin 2025 (44 capes), cumule 16 rencontres toutes compétitions confondues , soit près du triple du total de Paul Pogba.

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NB pour SOFOOT.com