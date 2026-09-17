Le Barça en colle sept à Santander

FC Barcelone 7-2 Racing de Santander

Buts : Cancelo (8 e ), Raphinha (25 e SP, 42 e et 67 e SP), Villalibre (36 e , CSC), Gabriel Jesus (79 e ) et Lamine Yamal (89 e ) pour le Barça // Gueye (30 e ) et Zabiri (65 e ) pour le Racing

Et si la Liga était déjà jouée ? Au vu du début de saison du FC Barcelone, c’est à se poser la question. Ce mercredi, dans son Camp Nou, la machine huilée par Hansi Flick en a collé sept au promu du Racing de Santander (7-2) . Le club de Cantabrie a vite été secoué par un énorme banger de João Cancelo, auteur d’une énorme ogive finie en barre rentrante, puis d’un presque doublé après une nouvelle grosse frappe finalement accordée à Asier Villalibre (CSC).…

TJ pour SOFOOT.com