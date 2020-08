Le Barça écarte Naples et verra Lisbonne

Porté par un Léo Messi déterminant, le Barça triomphe de Naples (3-1) et sera au rendez-vous du Final 8 à Lisbonne. Sans être véritablement séduisante, l'équipe de Setién reste en course pour remporter un titre majeur cette saison. Trop tendre, le Napoli quitte la Ligue des champions.

FC Barcelone 3-1 SSC Napoli

Messi que un club

On ne saura jamais si Quique Setién est un visionnaire ou un roi du bluff.qu'il disait, à la veille de ce huitième de finale retour face au Napoli. Peut-être que le coach espagnol savait d'ores et déjà que la partie ne serait pas simple, mais que son équipe réussirait à s'en sortir. Peut-être aussi qu'il avait déjà senti que Leo Messi serait suffisamment irrésistible pour lui permettre de passer un séjour au Portugal, et lui donner la possibilité d'offrir au Barça un titre cette année. Même si pour aller au bout, il faudra afficher un autre visage que celui entrevu ce samedi soir au Camp Nou.Gennaro Gattuso le sait : la mission pour son Napoli est délicate. Le Barça n'a pas perdu depuis sept ans au Camp Nou en Ligue des champions, et faire vaciller leschez eux serait un exploit. Alors, d'entrée de jeu, lesfoutent le feu à tout ce qu'il bouge. Le chrono n'affiche pas deux minutes de jeu quand, trouvé par Lorenzo Insigne à la suite d'une partie de billard, Dries Mertens touche déjà le poteau de Marc-André ter Stegen. Sans Sergio Busquets et Arturo Vidal, le Barça n'est pas maître du cuir. Qu'importe, puisque les couteaux catalans, eux, sont parfaitement aiguisés. Sur corner, Clément Lenglet balance Diego Demme sur Kalidou Koulibaly et ajuste David Ospina (10).